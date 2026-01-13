Приложение для одиноких людей «Ты умер?» стало хитом в Китае

В Китае набирает популярность мобильное приложение «Ты умер?» для людей, живущих в одиночестве. Программа вышла на первое место среди платных проектов в AppStore на территории Поднебесной, а также входит в топ-5 в США, Австралии и Сингапуре.

Смысл приложения заключается в том, что владелец должен каждые два дня нажимать кнопку, подтверждая, что он всё ещё жив. Если этого не происходит, значит, с ним что-то случилось. «Ты умер?» связывается с контактом и сообщает об опасности.

Приложение обрело популярность в том числе благодаря мрачному названию, но сейчас разработчики думают о смене названия на нейтральное «Ты в порядке?» или «Как дела?», чтобы изменить фон на более позитивный.