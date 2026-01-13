Скидки
Капитан Team Spirit SAWO дал комментарий после победы на M7 по MLBB против ONIC

Капитан Team Spirit SAWO дал комментарий после победы на M7 по MLBB против ONIC
Team Spirit одержали победу над ONIC в четвёртом раунде швейцарской стадии M7 World Championship по Mobile Legends: Bang Bang. Встреча прошла в формате best-of-1 и завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива из СНГ.

Благодаря этой победе Team Spirit улучшили свой результат до 2:1 по итогам четвёртого игрового дня швейцарской стадии. ONIC, в свою очередь, опустились в группу с показателем 1:2.

Также Станислав SAWO Решняк дал эксклюзивный комментарий «Чемпионату».

Швейцарская стадия M7 World Championship проходит с 10 по 17 января 2026 года в Джакарте, Индонезия. По её итогам восемь лучших команд выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за чемпионский титул и призовой фонд в размере $ 1 млн.

