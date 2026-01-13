Капитан Team Spirit SAWO дал комментарий после победы на M7 по MLBB против ONIC

Team Spirit одержали победу над ONIC в четвёртом раунде швейцарской стадии M7 World Championship по Mobile Legends: Bang Bang. Встреча прошла в формате best-of-1 и завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива из СНГ.

Благодаря этой победе Team Spirit улучшили свой результат до 2:1 по итогам четвёртого игрового дня швейцарской стадии. ONIC, в свою очередь, опустились в группу с показателем 1:2.

Также Станислав SAWO Решняк дал эксклюзивный комментарий «Чемпионату».

Швейцарская стадия M7 World Championship проходит с 10 по 17 января 2026 года в Джакарте, Индонезия. По её итогам восемь лучших команд выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за чемпионский титул и призовой фонд в размере $ 1 млн.