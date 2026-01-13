Apple повысит цены на подписки и сервисы в России — инсайдеры
Компания Apple планирует повысить цены на свои платные сервисы и подписки в AppStore в ближайшие месяцы. В России это будет первое повышение с 2015 года — о планах Apple сообщает iPhones.ru.
Источники пишут, что это коснётся тарифов на iCloud+, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ и других сервисов. Также подорожают приложения и игры в магазине App Store.
Стоимость подписок в России в 2026 году может увеличиться на 10–20%. Например, за Apple Music вместо 169 рублей придётся заплатить 199 или 209 рублей. Как сообщают инсайдеры, это связано с повышением НДС в стране и планам привязать цены к платному Apple Health.
