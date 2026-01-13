OG с FL4MUS вылетел с квалификации к BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

OG с Тимуром FL4MUS Марьевым не смогла успешно стартовать в закрытой квалификации BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2, уступив FUT Esports в первом матче. Серия завершилась со счетом 0:2 — 11-13 на Ancient и 11-13 на Mirage. По итогам встречи OG покинула турнир, тогда как состав Никиты cmtry Самолетова прошел в следующий раунд отбора.
В рамках игрового дня также состоится матч между FaZe Clan и EYEBALLERS — начало противостояния запланировано на 13 января, 16:30 мск.
Закрытая квалификация BLAST Bounty Winter 2026 проходит в онлайне с 13 по 18 января. Участие принимают 32 команды, которые разыгрывают восемь путевок в основной этап турнира.