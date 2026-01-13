Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров» о Годзилле — старт 27 февраля

Трейлер второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров» о Годзилле — старт 27 февраля
Комментарии

Компания Apple представила трейлер второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров». Продолжение ленты про Годзиллу стартует 27 февраля в онлайн-кинотеатре Apple TV.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

События второго сезона ленты вновь развернутся во «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».

Первый сезон «Монарха: Наследие монстров» завершился в начале 2024 года. По сюжету проекта человечество осознало шокирующую реальность, приняв тот факт, что монстры существуют. Главные роли в сериале исполняют Анна Саваи («Сёгун»), Кирси Клемонс («Флэш»), Курт Рассел («Омерзительная восьмёрка») и другие актёры.

Материалы по теме
Лучшие сериалы 2025 года
Рейтинг
Лучшие сериалы 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android