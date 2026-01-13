Анонсирован четвёртый сезон культового аниме «Этот замечательный мир!»

Авторы легендарного аниме-сериала «Этот замечательный мир!», также известного как KonoSuba, официально подтвердили производство четвёртого сезона проекта.

В день 10-летнего юбилея «Коносубы» создатели также представили мобильную игру, которая расширит и продолжит вселенную аниме — она выйдет в 2026 году. Что касается основного сериала, дата его релиза пока не раскрывается.

Первый сезон аниме-адаптации вышел в 2016 году, второй — в 2017-м. «Этот замечательный мир» вернулся в 2024 году, но собрал уже не такие высокие оценки, как 10 лет назад.

По сюжету школьник попадает в мир, живущий по законам MMORPG, и знакомится с новыми друзьями: богиней воды Аквой, неуклюжим рыцарем Даркнесс и повелительницей взрывов Мегумин, которая теряет всю силу после одного заклинания, но отказывается учить другие.