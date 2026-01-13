По фильму «Девушка с татуировкой дракона» делают сериал

Известный драматический фильм «Девушка с татуировкой дракона» получит новый проект в формате сериала. О старте производства сообщает издание Deadline.

Действие будет происходить уже в настоящем времени, но героев и идею с детективными историями из книг Стига Ларссона оставят неизменной. Также планируется поднять актуальные темы сегодняшних дней.

Сценаристами выступят Анджела ЛаМанна («В ее глазах») и Стив Лайтфут («Ганнибал»). Всего запланировано восемь эпизодов, съёмки начнут уже весной этого года, при этом дата выхода ленты пока остаётся неизвестной.

Ранее над своей экранизацией книги работала компания Amazon, но до релиза проект так и не дошёл.