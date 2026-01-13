Умер создатель «Дилберта» Скотт Адамс

13 января из жизни ушёл известный писатель и карикатурист Скотт Аддамс, наиболее известный благодаря серии комиксов «Дилберт». Ему было 68 лет.

Причиной смерти стал рак предстательной железы, о котором Аддамс впервые сообщил в мае прошлого года. 1 января в своём подкасте автор рассказал, что разговаривал со своим рентгенологом и получил плохие новости — он также жаловался, что перестал чувствовать ноги.

Комикс «Дилберт» о жизни офисных работников и странных изобренениях главного героя выходил с 1989 года, был переведён на 60 языков, в том числе на русский. В 2000 году вышел мультсериал по мотивам «Дилберта».