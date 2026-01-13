В России вышла книга про создание хоррор-игр в Roblox
Издательство «Бомбора» представило новую книгу для любителей видеоигр и разработчиков — «Создание хоррор-игр в Роблокс. Гайд для начинающих» уже доступна в популярных сетевых магазинах.
Как следует из названия, книга поможет начинающим создателям реализовать свои идеи на платформе Roblox, включая создание кат-сцен, программирование и работу с сюжетом.
Мы знаем про нынешние «нюансы» с доступом, но настоящих энтузиастов трудности не останавливают. Блокировки приходят и уходят, а скилл программирования и умение выстраивать логику проекта останутся с вами навсегда.
Физическая версия книги Андрея Корягина стоит 1 469 рублей.
