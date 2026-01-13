Скидки
Team Spirit по Dota 2 отправила тренера в запас

Организация Team Spirit объявила об изменениях в тренерском штабе по Dota 2. Клуб перевёл в запас Айрата Silent Газиева — информация появилась в официальных соцсетях команды:

С сегодняшнего дня Silent находится в инактиве. Мы благодарим Айрата — легендарного тренера, который своими идеями и лидерством помог Team Spirit подняться на вершину Dota 2 и надолго там закрепиться.

Silent работал с Team Spirit с декабря 2020 года. Вместе с ним к команде присоединились Yatoro, Collapse и другие игроки. За этот период коллектив завоевал множество трофеев, включая две победы на The International и два титула Riyadh Masters. Кто займёт пост тренера, пока не сообщается.

Ранее Team Spirit также объявила о временных изменениях в составе. Мидер Денис Larl Сигитов взял паузу на полтора месяца, а его место займёт Марат Mirele Газетдинов. Он уже выступал за команду на FISSURE Universe Episode 6, где Spirit заняла второе место.

Текущий состав Team Spirit:

  • Илья Yatoro Мулярчук;
  • Денис Larl Сигитов;
  • Магомед Collapse Халилов;
  • Александр rue Филин;
  • Никита Panto Балаганин.
TORONTOTOKYO и Oli
