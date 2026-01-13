Звёзды «Игры престолов» Кит Харингтон и Софи Тёрнер — на кадрах хоррора «Ужасный»

Издание Entertainment Weekly представило первые кадры фильма «Ужасный» — новой работы Наташи Кермани. Лента выйдет в мировой прокат 20 февраля, вместе с этим её также выпустят на стримингах.

На первых кадрах можно увидеть главных героев, которых играют Кит Харингтон и Софи Тёрнер, звёзды «Игры престолов». События ленты развернутся во время войны Алой и Белой розы в XV веке. Однажды в жизни девушки Энн появляется мужчина из её прошлого. Очень быстро выясняется, что вместе с ним пришло и некое проклятие.

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

Это первая совместная работа Харингтона и Тёрнер на большом экране с финала «Игры престолов» в 2019 году. Ранее актёры признавались, что им очень тяжело давались интимные сцены в фильме, ведь за время работы над сериалом от HBO они стали хорошими друзьями.