Вышел новый тизер-трейлер «Крика 7» с двумя главными героинями

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала новый тизер-трейлер «Крика 7». В нём показали главных героинь, которых во франшизе сыграли Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс.

Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). В новом фильме вернётся героиня оригинальных частей — Сидни Прескотт.

Режиссёром «Крика 7» выступил Кевин Уильямсон — сценарист предыдущих фильмов серии. Главные роли вновь сыграли Нив Кэмпбелл («Дикость»), Кортни Кокс («Друзья») и Джасмин Савой Браун («Для людей»). В проект также вернулся исполнитель злодея из первого фильма Мэттью Лиллард («Скуби-Ду»).

Картина выйдет в мировой прокат 27 февраля.