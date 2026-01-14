Дэдпул в Marvel Rivals будет относиться сразу к трём классам — трейлер героя
Поделиться
Компания NetEase опубликовала большой трейлер с демонстрацией Дэдпула и его особенностей. В ролике показали в том числе главную фишку героя, о которой как раз рассказали вчера во время трансляции.
Как оказалось, болтливый наёмник будет относиться сразу ко всем трём трассам, а ещё персонаж сможет улучшать свои навыки прямо во время матча.
Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.
Дэдпул появится в командном экшене уже 16 января со стартом нового сезона. Marvel Rivals же представляет собой супергеройский экшен, в котором игроки в двух командах сражаются друг с другом.
Комментарии
- 14 января 2026
-
07:10
-
06:38
- 13 января 2026
-
23:39
-
23:18
-
20:48
-
20:15
-
19:52
-
19:18
-
18:37
-
18:20
-
18:17
-
18:15
-
17:56
-
17:20
-
17:06
-
16:47
-
16:32
-
16:09
-
15:45
-
15:26
-
15:02
-
14:34
-
14:17
-
13:56
-
13:42
-
13:31
-
13:18
-
12:39
-
12:03
-
10:51
-
10:05
-
09:38
-
08:38
-
08:25
-
07:31