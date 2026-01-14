Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дэдпул в Marvel Rivals будет относиться сразу к трём классам — трейлер героя

Дэдпул в Marvel Rivals будет относиться сразу к трём классам — трейлер героя
Комментарии

Компания NetEase опубликовала большой трейлер с демонстрацией Дэдпула и его особенностей. В ролике показали в том числе главную фишку героя, о которой как раз рассказали вчера во время трансляции.

Как оказалось, болтливый наёмник будет относиться сразу ко всем трём трассам, а ещё персонаж сможет улучшать свои навыки прямо во время матча.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

Дэдпул появится в командном экшене уже 16 января со стартом нового сезона. Marvel Rivals же представляет собой супергеройский экшен, в котором игроки в двух командах сражаются друг с другом.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android