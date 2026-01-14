«Мадагаскар 4» может выйти, если к нему придумают достойную историю

Во время недавнего интервью создатель всех трёх частей «Мадагаскара» Том МакГрат заявил, что у него и Dream Works есть идея для четвёртой части мультфильма.

По словам Тома, если всё сложится так, как планируется, то над четвёртой частью начнут работать. Но пока не говорят даже примерные сроки.

У нас есть идеи. Посмотрим. Посмотрим… как всё сложится.

Как отметил создатель «Мадагаскара», для него в первую очередь важны сценарий и его суть, то есть в случае, если сюжет проекта очень цепляющий и вызывающий эмоции, Том скорее одобрит этот проект, поскольку в хорошем сценарии, по его словам, заключается сила.