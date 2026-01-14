Эмилия Кларк заучивала выдуманный язык ради съёмок в «Игре престолов»
Поделиться
По словам Эмилии Кларк, известной в первую очередь по «Игре престолов», для роли Дейенерис ей пришлось учить выдуманный язык.
Притом Кларк поделилась, что потратила много сил и времени на тщательное изучение языка, которого даже буквально нет в природе.
Я вложила столько сил в его изучение… а потом прочитала статью, в которой говорилось, что я плохо владею дотракийским… Я такая: «Что? Чувак...» Это не настоящий язык. Я не могу плохо им владеть. Я просто говорю на нём в телевизионном шоу.
Оценить Дейенерис и актёрскую игру Кларк можно в «Игре престолов», все эпизоды которой уже давно доступны на онлайн-площадках.
Комментарии
- 14 января 2026
-
09:08
-
08:58
-
08:08
-
07:10
-
06:38
- 13 января 2026
-
23:39
-
23:18
-
20:48
-
20:15
-
19:52
-
19:18
-
18:37
-
18:20
-
18:17
-
18:15
-
17:56
-
17:20
-
17:06
-
16:47
-
16:32
-
16:09
-
15:45
-
15:26
-
15:02
-
14:34
-
14:17
-
13:56
-
13:42
-
13:31
-
13:18
-
12:39
-
12:03
-
10:51
-
10:05
-
09:38