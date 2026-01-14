Скидки
Эмилия Кларк заучивала выдуманный язык ради съёмок в «Игре престолов»

По словам Эмилии Кларк, известной в первую очередь по «Игре престолов», для роли Дейенерис ей пришлось учить выдуманный язык.

Притом Кларк поделилась, что потратила много сил и времени на тщательное изучение языка, которого даже буквально нет в природе.

Я вложила столько сил в его изучение… а потом прочитала статью, в которой говорилось, что я плохо владею дотракийским… Я такая: «Что? Чувак...» Это не настоящий язык. Я не могу плохо им владеть. Я просто говорю на нём в телевизионном шоу.

Оценить Дейенерис и актёрскую игру Кларк можно в «Игре престолов», все эпизоды которой уже давно доступны на онлайн-площадках.

