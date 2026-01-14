Тираж It Takes Two превысил 27 млн копий
Поделиться
Юсеф Фарес, основатель студии Hazelight и геймдизайнер игр студии, рассказал, что продажи It Takes Two перевалили за 27 млн копий. Это внушительное число для игры подобного калибра.
Ещё в феврале 2025 года, то есть почти год назад, сообщалось о 23 млн проданных копий. То есть с тех пор тайтл купили ещё три миллиона раз.
Впервые It Takes Two вышла в 2021 году на ПК и консолях и быстро стала хитом: игра покорила геймеров за увлекательный совместный геймплей, сюжет и взаимоотношение друг с другом. Проект настолько удался, что на The Game Awards забрал «Игру года», что, впрочем, оказалось заслуженно.
Комментарии
- 14 января 2026
-
09:08
-
08:58
-
08:08
-
07:10
-
06:38
- 13 января 2026
-
23:39
-
23:18
-
20:48
-
20:15
-
19:52
-
19:18
-
18:37
-
18:20
-
18:17
-
18:15
-
17:56
-
17:20
-
17:06
-
16:47
-
16:32
-
16:09
-
15:45
-
15:26
-
15:02
-
14:34
-
14:17
-
13:56
-
13:42
-
13:31
-
13:18
-
12:39
-
12:03
-
10:51
-
10:05
-
09:38