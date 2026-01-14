Скидки
Появились новые постеры хоррора «На помощь!» от Сэма Рэйми

20th Century Studios опубликовала пару новых постеров хоррора «На помощь!» от Сэма Рэйми, режиссёра «Человека-паука» и «Зловещих мертвецов». На них — главные герои и жуткий пейзаж острова.

Постеры «На помощь!»

Фото: 20th Century Studios

Фото: 20th Century Studios

По сюжету двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей. С каждым днём сделать это становится всё труднее и труднее.

Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт») и Деннис Хейсберт («Тринадцатый этаж»). Премьера хоррора в зарубежных кинотеатрах намечена на 30 января 2026 года.

