Автор «Игры в кальмара» работает над новым сериалом для Neflix
По данным Deadline, создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк уже работает над новым сериалом для Netflix. Проект получил название The Dealer, это будет криминальная драма.

В криминальном сериале рассказывается о Гёнхва, блестящей крупье в казино, чьи планы на свадьбу внезапно рушатся. Ей приходится раскрыть свои давно скрытые способности и окунуться в опасный мир азартных игр, чтобы успешно выйти замуж и вернуться к нормальной жизни.

В сериале Чон Со Мин играет Гёнхва, а также с ней снимутся Рю Сын Бом, Ли Су Хёк и Рю Кён Су. Дату выхода The Dealer пока не называют. Неизвестно и то, когда стартуют съёмки.

