Автор «Игры в кальмара» работает над новым сериалом для Neflix
Поделиться
По данным Deadline, создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк уже работает над новым сериалом для Netflix. Проект получил название The Dealer, это будет криминальная драма.
В криминальном сериале рассказывается о Гёнхва, блестящей крупье в казино, чьи планы на свадьбу внезапно рушатся. Ей приходится раскрыть свои давно скрытые способности и окунуться в опасный мир азартных игр, чтобы успешно выйти замуж и вернуться к нормальной жизни.
В сериале Чон Со Мин играет Гёнхва, а также с ней снимутся Рю Сын Бом, Ли Су Хёк и Рю Кён Су. Дату выхода The Dealer пока не называют. Неизвестно и то, когда стартуют съёмки.
Комментарии
- 14 января 2026
-
10:54
-
10:08
-
09:08
-
08:58
-
08:08
-
07:10
-
06:38
- 13 января 2026
-
23:39
-
23:18
-
20:48
-
20:15
-
19:52
-
19:18
-
18:37
-
18:20
-
18:17
-
18:15
-
17:56
-
17:20
-
17:06
-
16:47
-
16:32
-
16:09
-
15:45
-
15:26
-
15:02
-
14:34
-
14:17
-
13:56
-
13:42
-
13:31
-
13:18
-
12:39
-
12:03
-
10:51