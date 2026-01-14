Скидки
Умер ректор Школы-студии МХАТ и актёр Игорь Золотовицкий

По данным источников ТАСС, из жизни ушёл Игорь Золотовицкий. Он был ректором Школы-студии МХАТ и актёром, который хоть и не снимался часто, зато его роли так или иначе откладывались в памяти.

Причина смерти — онкологическое заболевание, которым страдал мужчина. Он умер в возрасте 64 лет.

Золотовицкий преподавал в Школе-студии с 1989 года, где успешно воспитал несколько поколений известных актёров. Можно сказать, что именитые сегодня артисты вышли из-под начала Игоря. Он также сыграл десятки ролей в театре и кино. Его последние работы на сцене — в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Чайка» и «Пьяные».

