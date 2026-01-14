Умер ректор Школы-студии МХАТ и актёр Игорь Золотовицкий
Поделиться
По данным источников ТАСС, из жизни ушёл Игорь Золотовицкий. Он был ректором Школы-студии МХАТ и актёром, который хоть и не снимался часто, зато его роли так или иначе откладывались в памяти.
Причина смерти — онкологическое заболевание, которым страдал мужчина. Он умер в возрасте 64 лет.
Золотовицкий преподавал в Школе-студии с 1989 года, где успешно воспитал несколько поколений известных актёров. Можно сказать, что именитые сегодня артисты вышли из-под начала Игоря. Он также сыграл десятки ролей в театре и кино. Его последние работы на сцене — в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Чайка» и «Пьяные».
Комментарии
- 14 января 2026
-
12:34
-
12:17
-
11:22
-
10:54
-
10:08
-
09:08
-
08:58
-
08:08
-
07:10
-
06:38
- 13 января 2026
-
23:39
-
23:18
-
20:48
-
20:15
-
19:52
-
19:18
-
18:37
-
18:20
-
18:17
-
18:15
-
17:56
-
17:20
-
17:06
-
16:47
-
16:32
-
16:09
-
15:45
-
15:26
-
15:02
-
14:34
-
14:17
-
13:56
-
13:42
-
13:31
-
13:18