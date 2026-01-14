В «Марти Великолепного» добавили секретное камео Роберта Паттинсона

Джош Сэфди, режиссёр «Марти Великолепного», рассказал, что в фильме есть камео Роберта Паттинсона, о котором до сих пор никто не знал. Это как небольшая пасхалка, оставленная постановщиком.

Как оказалось, в начале фильма одним из комментаторов матча оказывается… Паттинсон! Вернее именно он озвучил диктора проходящего спортивного мероприятия.

Никто об этом не знает, но этот голос — комментатора, судьи — принадлежит Паттинсону. Это как маленькое пасхальное яйцо. Никто об этом не знает.

В российский прокат картина выйдет уже завтра, то есть 15 января. Это будет официальный прокат с профессиональным дубляжом.