Стартовал второй сезон «Захваченного рейса» с Идрисом Эльбой в главной роли

Сегодня на Apple TV начал выходить второй сезон триллера «Захваченный рейс». Главную роль вновь исполнил актёр Идрис Эльба.

Продолжение переносит главного героя в берлинское метро, где он спасает пассажиров в поезде, в котором террористы заложили бомбу. Во втором сезоне сериала вместе с Эльбой снялись Тоби Джонс («Шерлок»), Лиза Викари («Тьма») и Кристиана Пауль («Двойник»).

Первый сезон «Захваченного рейса» вышел в 2023 году и рассказывал историю пассажира Сэма Нельсона. Герой направляется из Дубая в Лондон и попадает на рейс, который внезапно захватили террористы. Вместе с другими пассажирами он должен помешать преступникам и добраться до места назначения в целости и сохранности.