Камерная «Игра престолов»: критики хвалят «Рыцаря семи королевств» от HBO

Уже 19 января состоится премьера сериала «Рыцарь семи королевств» — нового шоу по вселенной «Игры престолов», которое рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Критики уже посмотрели все шесть эпизодов первого сезона и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал рекомендуют к просмотру 84% критиков. Журналисты сходятся во мнении, что у HBO получился камерный сериал про взаимоотношения персонажей с обилием юмора и драматическими моментами. Обозреватели отмечают, что в шоу нет размаха «Игры престолов» или «Дома дракона», однако это всё равно достойное зрелище с эпизодами по 30 минут.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о сериале «Рыцарь семи королевств»

«Рыцарь семи королевств» приносит юмор и дружбу в Вестерос в камерной обстановке. Это захватывающая история с богатыми персонажами, которая в значительной степени игнорирует элементы фэнтези.

В «Рыцаре семи королевств» мало зрелищности, потому что сюжету это и не нужно. Отсутствие зрелищности и делает его столь притягательным.

Это правда, что «Рыцарь семи королевств» не обладают тем масштабом и глубиной, что были в лучшие времена «Игры престолов». Но это потрясающая история, благодаря которой Вестерос ощущается свежей вселенной.

«Рыцарь семи королевств» — идеальный способ вернуться в Вестерос. Он настолько непритязателен и очарователен, что я надеюсь увидеть ещё много сезонов приключений Дункана и Эгга.

У «Рыцаря семи королевств» есть потенциал стать лучшим сериалом во всей франшизе.

В первый сезон «Рыцаря семи королевств» войдёт шесть эпизодов. Сейчас авторы уже работают над продолжением, съёмки начались в декабре.