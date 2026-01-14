NVIDIA сократит производство видеокарт RTX 5000 из-за дефицита памяти — СМИ

Компания NVIDIA готовится сократить выпуск видеокарт с большим объёмом видеопамяти. Об этом сообщает издание Videocardz со ссылкой на китайский форум Board Channels.

Так, производитель уменьшил планы на поставки RTX 5060 Ti на 16 ГБ и RTX 5070 Ti на 16 ГБ. Вместо этого компания сфокусируется на более бюджетных моделях — RTX 5050, RTX 5060 и RTX 5060 Ti на 8 ГБ.

Всему виной стал дефицит памяти, возникший из-за бума ИИ. Разработчики нейросетей массово покупают оперативную и видеопамять, чтобы тренировать модели, из-за чего цены на накопители резко выросли. Отмечается, что NVIDIA продолжит поддержку флагманов RTX 5080 и RTX 5090, однако их ценник успел заметно вырасти за две недели 2026 года.