iLTW получил пожизненный бан в Dota 2

iLTW получил пожизненный бан в Dota 2
Основной аккаунт бывшего киберспортсмена и стримера Игоря iLTW Филатова в Steam был навсегда заблокирован. Соответствующее уведомление о бессрочном ограничении появилось в системе платформы, через которую он играл в Dota 2.

Один из пользователей длительное время настаивал на блокировке аккаунта Филатова, обвиняя его в использовании альтернативных учётных записей и искусственном повышении показателя порядочности — действиях, нарушающих правила Steam.

Сам Филатов кратко прокомментировал ситуацию в социальных сетях, написав:

Красиво сделал, H0kage 1337.

iLTW намекал на автора жалоб. Также экс-игрок обратился к своим поклонникам с просьбой писать обращения в техническую поддержку Steam в надежде добиться пересмотра решения.

