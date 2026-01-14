Скидки
После «Игры престолов» Эмилия Кларк больше не хочет сниматься в фэнтези

Британская актриса Эмилия Кларк дала большое интервью изданию The New York Times. В нём звезда «Игры престолов» в том числе рассказала о своей усталости от жанра фэнтези, в котором она играла около 10 лет.

Девушка многие годы исполняла роль Дейенерис Таргариен, однако в будущем она не планирует возвращаться во вселенные с драконами или любыми другими мифическими существами.

Вряд ли вы когда-нибудь ещё увидите меня верхом на драконе или даже в одном кадре с драконом.

Ближайшим проектом с Эмилией Кларк станет сериал «Пони». Все восемь эпизодов исторического проекта про времена СССР выйдут в онлайн-кинотеатре Peacock уже 15 января.

