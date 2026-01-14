Скидки
«Не тратит время на лишние дубли»: Мэтт Дэймон — о работе с Клинтом Иствудом

На подкасте Conan O'Brien Needs a Friend гостем стал знаменитый актёр Мэтт Дэймон («Отступники»). Он рассказал о работе с культовым режиссёром Клинтом Иствудом.

По словам артиста, во время съёмок спортивной драмы «Непокорённый» 2009 года просил постановщика переснять одну из сцен. Дубль получился удачным, и Иствуд отказал в просьбе, чтобы не тратить время команды. Дэймон заявил, что в словах режиссёра чувствовалась доброта, ведь он давал актёрам возможность хорошо себя чувствовать во время работы над картиной.

Мне выпал шанс поработать с одним из моих кумиров. С первого же дубля я подумал, что можно сделать несколько вариантов сцен, а он просто говорит: «Стоп, давай к следующему дублю». Я говорю: «Подожди, босс. Я хочу снять ещё один дубль. Это был только первый». Он спрашивает: «Зачем? Ты хочешь потратить время других?» Вся философия Иствуда заключалась в том, что съёмочная группа пойдёт ради вас на край света, если вы не будете изнурять их в каждом кадре.

«Непокорённый» рассказывает о проведении Кубка мира по регби 1995 года в Южной Африке, когда президентом был Нельсон Мандела. За участие в картине Мэтт Дэймон получил номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Позднее актёр снова поработал с Клинтом Иствудом над фильмом «Потустороннее» 2010 года.

