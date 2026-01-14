Скидки
Сериал Пони с Эмилией Кларк (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода шпионского сериала «Пони» с Эмилией Кларк про СССР
Комментарии

Уже 15 января состоится премьера сериала Ponies («Пони») с Эмилией Кларк. Шоу расскажет историю двух девушек, которые работают в американском посольстве в Москве в 1977 году. Когда их мужей убивают при странных обстоятельствах в СССР, молодые вдовы решают стать агентами ЦРУ и выяснить, что именно произошло с их близкими.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — все серии выпустят в один день в онлайн-кинотеатре Peacock.

Расписание выхода сериала «Пони» с Эмилией Кларк

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 января
2-я серия15 января
3-я серия15 января
4-я серия15 января
5-я серия15 января
6-я серия15 января
7-я серия15 января
8-я серия15 января
