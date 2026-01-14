Расписание выхода шпионского сериала «Пони» с Эмилией Кларк про СССР

Уже 15 января состоится премьера сериала Ponies («Пони») с Эмилией Кларк. Шоу расскажет историю двух девушек, которые работают в американском посольстве в Москве в 1977 году. Когда их мужей убивают при странных обстоятельствах в СССР, молодые вдовы решают стать агентами ЦРУ и выяснить, что именно произошло с их близкими.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — все серии выпустят в один день в онлайн-кинотеатре Peacock.

Расписание выхода сериала «Пони» с Эмилией Кларк