Расписание выхода шпионского сериала «Пони» с Эмилией Кларк про СССР
Уже 15 января состоится премьера сериала Ponies («Пони») с Эмилией Кларк. Шоу расскажет историю двух девушек, которые работают в американском посольстве в Москве в 1977 году. Когда их мужей убивают при странных обстоятельствах в СССР, молодые вдовы решают стать агентами ЦРУ и выяснить, что именно произошло с их близкими.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — все серии выпустят в один день в онлайн-кинотеатре Peacock.
Расписание выхода сериала «Пони» с Эмилией Кларк
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 января
|2-я серия
|15 января
|3-я серия
|15 января
|4-я серия
|15 января
|5-я серия
|15 января
|6-я серия
|15 января
|7-я серия
|15 января
|8-я серия
|15 января
