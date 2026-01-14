Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Началась работа над мультфильмом «Монстры на каникулах 5»

Началась работа над мультфильмом «Монстры на каникулах 5»
Комментарии

Издание Variety поговорило со знаменитым комиком и актёром Кигэном-Майклом Ки («Ки и Пил»). Он рассказал о продолжении знаменитой серии мультфильмов «Монстры на каникулах».

По словам артиста, работа над пятой частью франшизы уже началась. Дата выхода, как и подробности сюжета новой анимационной картины пока неизвестны.

Первая часть «Монстров на каникулах» вышла в 2012 году. Франшиза повествует о графе Дракуле, который построил отель для своей дочери и других монстров. Покой таинственного места нарушается, когда туда попадают обычные американские туристы. Самого вампира озвучил знаменитый актёр Адам Сэндлер. Всего в серии вышло четыре анимационные картины, которые в общем собрали более $ 1 млрд по всему миру. Кроме того, по франшизе выходил мультсериал под названием «Отель Трансильвания».

О лучших фильмах минувшего года:
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие фильмы 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android