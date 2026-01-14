Продажи материнских плат DDR3 выросли в три раза из-за дефицита памяти

Издание Board Channels сообщило, что дефицит оперативной памяти повлиял на востребованность устаревших комплектующих ПК. По данным СМИ, продажи материнских плат с памятью DDR3 выросли в три раза.

Так, прошлые поколения плат покупают вместе с процессорами Intel 6-9-го поколений. Причиной роста спроса на устаревшие комплектующие стала высокая цена на DDR5 и отсутствие поддержки старых платформ на DDR4.

Стоит обратить внимание на важный тренд: продажи материнских плат DDR3 быстро растут. Это обусловлено восстановлением спроса на дешёвые сборки. Комплекты с DDR3-платами и процессорами Intel 6-9-го поколений продаются очень хорошо. По данным от китайских производителей, объёмы продаж DDR3 выросли примерно в 2-3 раза или даже больше.

По данным издания, на востребованность DDR3 повлияло широкое распространение подержанных материнских плат. На рынке устаревшие комплектующие извлекаются из списанных офисных компьютеров, а после продаются.