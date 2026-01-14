В январе в PS Plus добавят Resident Evil Village, Yakuza: Infinite Wealth и другие игры
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 20 января абонентам сервиса станут доступны восемь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — гонке Ridge Racer.
Среди главных игр месяца выделяются хоррор Resident Evil Village и экшен Like a Dragon: Infinite Wealth по вселенной Yakuza. Следующее пополнение линейки ожидается в середине февраля.
Новые игры в PS Plus Extra в январе 2026 года
- Resident Evil Village;
- Like a Dragon: Infinite Wealth;
- Darkest Dungeon 2;
- The Exit 8;
- Expeditions: A MudRunner Game;
- A Quiet Place: The Road Ahead;
- Art of Rally;
- A Little to the Left.
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в январе 2026 года
- Ridge Racer.
