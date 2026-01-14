В январе в PS Plus добавят Resident Evil Village, Yakuza: Infinite Wealth и другие игры

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 20 января абонентам сервиса станут доступны восемь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — гонке Ridge Racer.

Среди главных игр месяца выделяются хоррор Resident Evil Village и экшен Like a Dragon: Infinite Wealth по вселенной Yakuza. Следующее пополнение линейки ожидается в середине февраля.

Новые игры в PS Plus Extra в январе 2026 года

Resident Evil Village;

Like a Dragon: Infinite Wealth;

Darkest Dungeon 2;

The Exit 8;

Expeditions: A MudRunner Game;

A Quiet Place: The Road Ahead;

Art of Rally;

A Little to the Left.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в январе 2026 года

Ridge Racer.