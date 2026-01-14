Скидки
Дети Джеймса Кэмерона любят мультсериал «Легенда об Аанге» больше его «Аватаров»

Дети Джеймса Кэмерона любят мультсериал «Легенда об Аанге» больше его «Аватаров»
Актриса озвучки культового мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» Микаэла Джилл Мёрфи поговорила со знаменитым режиссёром Джеймсом Кэмероном. Постановщик рассказал, как его дети относятся к его научно-фантастическим фильмам из серии «Аватар».

По словам режиссёра, его пятеро детей предпочитают одноимённый мультсериал больше, чем его франшизу. Они воспринимают первого «Аватара» Кэмерона как «папино увлечение».

Мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге» выходил с 2004 по 2008 год. Он повествует о маге Воздуха по имени Аанг, который узнаёт, что он легендарный Аватар, способный управлять всеми стихиями одновременно. Герой отправляется в путешествие, чтобы обучиться своему таланту. Мультсериал стал культовым по всему миру и получил две экранизации, среди которых сериал от Netflix.

