Звезду сериала «24 часа» Кифера Сазерленда арестовали за нападение на таксиста

Комментарии

Американский телеканал NBC4 сообщил об аресте звезды культового сериала «24 часа» и видеоигры Metal Gear Solid 5: Phantom Pain Кифера Сазерленда. Его обвиняют в нападении на таксиста.

Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что Сазерленд зашёл в автомобиль, после чего напал на водителя. Он также начал угрожать таксисту. Правоохранители отметили, что мужчина не получил травм в результате инцидента. Причина случившегося пока неизвестна.

На телеканале также сообщили, что Кифер Сазерленд был освобождён от ареста после внесения залога $ 50 тыс. Теперь его обязали явиться в суд 2 февраля. Сам артист пока не комментировал происшествие.

Ранее Сазерленд уже был несколько раз арестован по обвинению в преступлениях. В 2007 году его приговорили к 48 дням заключения за вождение в нетрезвом виде. Спустя два года актёра обвинили за то, что он ударил головой основателя бренда Proenza Schouler Джека Макколлоу, однако обвинения сняли.

