«Не пойду даже в Vitality». Chopper уходит из CS на полгода

Запасной Team Spirit Леонид chopper Вишняков объявил о длительном перерыве от CS 2, он точно не вернётся на про-сцену ближайшие шесть месяцев.

Не, мужики, ближайшие полгода, если меня позовёт любая команда, даже Vitality, я не пойду играть в CS. Потому что пока этому не время и не место. Вот такая история.

Chopper ушёл в инактив после StarLadder Budapest Major 2025 и пока не планирует возвращение в профессиональный состав.

На место chopper в Team Spirit пришёл Борис magixx Воробьёв, а вместе с ним в состав вернулся Мирослав zont1x Плахотя. Новый сезон команда откроет матчем с SINNERS Esports на BLAST Bounty Winter 2026.