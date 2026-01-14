Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Процессоры AMD Ryzen 7 9850X3D выйдут 29 января

Процессоры AMD Ryzen 7 9850X3D выйдут 29 января
Комментарии

Издание VideoCardz раскрыло дату поступления в продажу процессоров AMD Ryzen 7 9850X3D. В СМИ сообщили, что французские розничные сети объявили о выпуске чипов 29 января.

Компания AMD снимет эмбарго на обзоры 28 января. Сейчас она начала рассылать тестовые образцы процессора различным СМИ. Производитель чипа пока не объявил цену на комплектующие ПК, как и официальную дату поступления в продажи.

AMD анонсировала Ryzen 7 9850X3D в начале января. Процессор представляет собой улучшенную версию Ryzen 7 9800X3D, вышедшего в 2024 году. Чип получит тактовую частоту, достигающую 5,6 ГГц в режиме Boost, с сохранением энергопотребления 120 Вт.

О новом процессоре AMD:
Фото
AMD представила процессор Ryzen 7 9850X3D с частотой 5,6 ГГц
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android