Онлайн игры Hytale в духе Minecraft достиг 2,8 млн игроков в первый день

Основатель студии Hypixel Саймон Коллинз-Лафламм рассказал о количестве игроков, которого достиг онлайн их новой песочницы Hytale. В первый день раннего доступа игра преодолела отметку в 2,8 млн одновременных пользователей.

Ранее Саймон сообщал, что по прогнозам онлайн должен был достигнуть более 1 млн игроков. Судя по всему, число пользователей значительно превысило ожидания авторов. До этого стало известно, что в Hytale можно поиграть через собственную платформу — такая возможность дана, чтобы избежать «ревью-бомбинга» на раннем этапе разработки.

Hytale вышла в раннем доступе 14 января. Игра представляет собой гибрид креативной песочницы и ролевой игры с процедурно генерируемым миром. Проект пережил сложный путь: ранее его разработка была приостановлена Riot Games, однако позже Hypixel Studios выкупила права обратно и довела игру до релиза. В ранней версии доступны исследование мира, боевая система и инструменты для создания пользовательского контента.

