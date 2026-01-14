Скидки
Гонка Forza Horizon 6 выйдет 19 мая — утечка

Пользователи раскрыли дату выхода популярной гоночной видеоигры Forza Horizon 6. Информация о релизе появилась у некоторых игроков в Forza Horizon 5 — согласно оповещению, релиз состоится 19 мая.

Фото: XBOXF10

При этом для игроков оформивших предзаказ, игра станет доступна 15 мая. Обладатели предзаказа получат приветственный набор, пакет автомобилей для гонок на время и пропуск на эксклюзивную машину Ferrari J50. В Microsoft не подтверждали информацию о дате выхода.

Forza Horizon 6 анонсировали в конце сентября 2025 года. События новой части гоночной серии развернутся в Японии. Ранее об этом многие годы просили фанаты. Игра выйдет на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Ожидается, что в будущем проект выйдет и на PlayStation 5.

Первый тизер Forza Horizon 6:
Видео
Анонс Forza Horizon 6 — действие гонки развернётся в Японии
