Съёмки второго сезона сериала «Жаркое соперничество» про хоккей стартуют летом

Съёмки второго сезона сериала «Жаркое соперничество» про хоккей стартуют летом
На TODAY Show гостем стал звезда спортивного сериала «Жаркое соперничество» Коннор Сторри. Он рассказал о планах на съёмки второго сезона проекта про хоккей. По словам артиста, производство второго сезона может начаться уже летом 2026 года.

«Жаркое соперничество» представляет собой драму о двух хоккеистах — русском Илье Розанове и канадце Шейне Холландере. Они должны доказать, кто из них более талантливый спортсмен и победить на соревнованиях.

Главные роли в проекте, помимо Сторри, сыграли Хадсон Уильямс («Следопыт»), Франсуа Арно («Без близнеца») и Франко Ло Прести («Риззуто»). Первый сезон «Жаркого соперничества» вышел в 2025 году и был высоко оценён зрителями: на агрегаторе IMDb он получил 9,1 балла из 10.

