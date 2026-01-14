Скидки
Четвёртый сезон сериала «Линкольн для адвоката» выйдет 5 февраля — трейлер

Четвёртый сезон сериала «Линкольн для адвоката» выйдет 5 февраля — трейлер
Компания Netflix представила трейлер четвёртого сезона сериала «Линкольн для адвоката». Продолжение криминального шоу выйдет на стриминговом сервисе уже 5 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Проект выступает экранизацией книжной серии Майкла Коннелли. Сюжет повествует об успешном адвокате из Лос-Анджелеса Микки Холлере. Он перестает заниматься любимой профессией после аварии. В один момент ему приходится вернуться, взявшись за дело об убийстве.

Главные роли сыграли Мануэль Рульфо («Мой ужасный сосед»), Нив Кэмпбелл («Крик») и Беки Ньютон («Август Раш»). Сериал «Линкольн для адвоката» стал не первой экранизацией книг Майкла Коннели. В 2011 году вышел одноимённый фильм с Мэттью Макконахи в главной роли.

