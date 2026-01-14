Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый трейлер третьего сезона «Эйфории» — премьера 12 апреля

Первый трейлер третьего сезона «Эйфории» — премьера 12 апреля
Комментарии

Компания HBO представила первый трейлер третьего сезона знаменитого сериала «Эйфория». Премьера продолжения шоу состоится 12 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Проект представляет собой американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и другие популярные актёры.

События третьего сезона развернутся спустя пять лет после финала второго. Теперь главной героини Ру придётся приспособиться к криминальному миру Мексики. Изначально продолжение должно было выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. После этого шоу было на грани отмены, однако создатель проекта Сэм Левинсон убедил актёров вернуться на ещё один сезон.

О лучших сериалах минувшего года:
Лучшие сериалы 2025 года
Рейтинг
Лучшие сериалы 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android