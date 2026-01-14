Скидки
Сериал Майор Гром Игра против правил (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Майор Гром: Игра против правил»
19 января стартует сериал «Майор Гром: Игра против правил». Проект расширит киновселенную Bubble и расскажет истории новых персонажей вокруг майора полиции Игоря Грома. Главные роли вновь сыграли Тихон Жизневский («Бременские музыканты») и Любовь Аксёнова («Майор Гром: Чумной Доктор»).

В шоу войдёт шесть эпизодов — они будут выходить каждый день в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Премьера заключительного сезона состоится 23 января.

ЭпизодДата выхода
1-я серия19 января
2-я серия19 января
3-я серия20 января
4-я серия21 января
5-я серия22 января
6-я серия23 января
