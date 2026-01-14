Расписание выхода сериала «Майор Гром: Игра против правил»
19 января стартует сериал «Майор Гром: Игра против правил». Проект расширит киновселенную Bubble и расскажет истории новых персонажей вокруг майора полиции Игоря Грома. Главные роли вновь сыграли Тихон Жизневский («Бременские музыканты») и Любовь Аксёнова («Майор Гром: Чумной Доктор»).
В шоу войдёт шесть эпизодов — они будут выходить каждый день в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Премьера заключительного сезона состоится 23 января.
Расписание выхода сериала «Майор Гром: Игра против правил»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|19 января
|2-я серия
|19 января
|3-я серия
|20 января
|4-я серия
|21 января
|5-я серия
|22 января
|6-я серия
|23 января
О другом популярном сериале:
Комментарии