19 января стартует сериал «Майор Гром: Игра против правил». Проект расширит киновселенную Bubble и расскажет истории новых персонажей вокруг майора полиции Игоря Грома. Главные роли вновь сыграли Тихон Жизневский («Бременские музыканты») и Любовь Аксёнова («Майор Гром: Чумной Доктор»).

В шоу войдёт шесть эпизодов — они будут выходить каждый день в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Премьера заключительного сезона состоится 23 января.

Расписание выхода сериала «Майор Гром: Игра против правил»