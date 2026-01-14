Valve заработала $ 1 млрд на CS 2

Valve могла превысить отметку в $ 1 млрд дохода только за счёт продажи ключей для кейсов в Counter-Strike 2. К такому выводу пришёл блогер ZestyJesus, проанализировав данные торговой площадки Steam.

В расчёты вошёл период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года. За это время, по оценкам, игроки открыли свыше 400 млн кейсов, при том что стоимость одного ключа составляет $ 2,5.

В подсчётах не учитывались дополнительные источники дохода Valve — Armory Pass, пропуски на мэйджоры, музыкальные наборы и капсулы со стикерами, так как по ним отсутствует открытая статистика. Это означает, что реальная сумма заработка может быть значительно выше.