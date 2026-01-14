Скидки
Стильные постеры с героями второго сезона «Фоллаута»

Стильные постеры с героями второго сезона «Фоллаута»
Компания Amazon представила стильные постеры второго сезона сериала «Фоллаут». На них изображены Люси, Гуль, Хэнк и другие герои продолжения шоу.

Сюжет «Фоллаута» повествует о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение привело героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

Всего во второй сезон шоу войдёт восемь серий, из которых пять уже доступны для просмотра на стриминговом сервисе Prime Video. Продолжение высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 97% свежести от обозревателей и 96% от зрителей.

О втором сезоне «Фоллаут»:
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
