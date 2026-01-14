«Хищник: Планета смерти» — самый популярный фильм у пиратов на новогодних праздниках
Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов на новогодних праздниках 2026 года. В список вошли 10 проектов, которые попали в российский сегмент интернета нелегально.
Лидером топ-10 вновь стал фильм «Хищник: Планета смерти» — научно-фантастическая картина также была самой популярной среди пиратов в декабре 2025 года. На второй строчке расположилась детективная лента «Достать ножи: Проснись, мертвец». Третье место занял военный фильм «Тигр».
10 самых популярных фильмов у российских пиратов на новогодних праздниках 2026 года
- «Хищник: Планета смерти»;
- «Достать ножи: Проснись, мертвец»;
- «Тигр»;
- «Шальная императрица»;
- «Злая. Часть 2»;
- «Авиатор»;
- «Аватар 3: Пламя и пепел»;
- «Отпуск на двоих»;
- «Блюхер»;
- «Развозчик».
Каким получился новый «Хищник»:
Комментарии