«Хищник: Планета смерти» — самый популярный фильм у пиратов на новогодних праздниках

«Хищник: Планета смерти» — самый популярный фильм у пиратов на новогодних праздниках
Комментарии

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов на новогодних праздниках 2026 года. В список вошли 10 проектов, которые попали в российский сегмент интернета нелегально.

Лидером топ-10 вновь стал фильм «Хищник: Планета смерти» — научно-фантастическая картина также была самой популярной среди пиратов в декабре 2025 года. На второй строчке расположилась детективная лента «Достать ножи: Проснись, мертвец». Третье место занял военный фильм «Тигр».

10 самых популярных фильмов у российских пиратов на новогодних праздниках 2026 года

  1. «Хищник: Планета смерти»;
  2. «Достать ножи: Проснись, мертвец»;
  3. «Тигр»;
  4. «Шальная императрица»;
  5. «Злая. Часть 2»;
  6. «Авиатор»;
  7. «Аватар 3: Пламя и пепел»;
  8. «Отпуск на двоих»;
  9. «Блюхер»;
  10. «Развозчик».
Каким получился новый «Хищник»:
Роскошные бои с лузером Хищником: обзор фильма «Хищник: Планета смерти»
Роскошные бои с лузером Хищником: обзор фильма «Хищник: Планета смерти»
