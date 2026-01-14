Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Degster собирает звёздный микс: Jerry и Aunkere сыграют с ним в отборе на IEM Rio 2026 CS

Degster собирает звёздный микс: Jerry и Aunkere сыграют с ним в отборе на IEM Rio 2026 CS
Комментарии

Российский снайпер Абдул degster Гасанов примет участие в открытой квалификации на IEM Rio 2026 по Counter-Strike 2. Об этом киберспортсмен сообщил в социальных сетях. Вместе с ним на отборе выступят Андрей Jerry Мехряков и Евгений Aunkere Карьят.

По имеющейся информации, речь идёт о временном составе, собранном специально под квалификацию. После турнира игроки, вероятно, продолжат карьеру в своих основных или новых командах. Помимо degster, Jerry и Aunkere, в микс также вошли Владислав Krad Кравченко и Евгений r3salt Фролов.

Открытая квалификация на IEM Rio 2026 пройдёт 16–17 января в онлайн-формате. По её итогам будут разыграны четыре слота в закрытый этап отбора. Следить за матчами можно будет на личных Twitch-каналах участников.
Основной турнир IEM Rio 2026 состоится с 13 по 19 апреля в Бразилии. Команды разыграют призовой фонд в размере $ 300 тыс.

Состав команды:

  • Абдул degster Гасанов;
  • Андрей Jerry Мехряков;
  • Евгений Aunkere Карьят;
  • Владислав Krad Кравченко;
  • Евгений r3salt Фролов.
Valve заработала $ 1 млрд
Valve заработала $ 1 млрд на CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android