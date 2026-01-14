Degster собирает звёздный микс: Jerry и Aunkere сыграют с ним в отборе на IEM Rio 2026 CS

Российский снайпер Абдул degster Гасанов примет участие в открытой квалификации на IEM Rio 2026 по Counter-Strike 2. Об этом киберспортсмен сообщил в социальных сетях. Вместе с ним на отборе выступят Андрей Jerry Мехряков и Евгений Aunkere Карьят.
По имеющейся информации, речь идёт о временном составе, собранном специально под квалификацию. После турнира игроки, вероятно, продолжат карьеру в своих основных или новых командах. Помимо degster, Jerry и Aunkere, в микс также вошли Владислав Krad Кравченко и Евгений r3salt Фролов.
Открытая квалификация на IEM Rio 2026 пройдёт 16–17 января в онлайн-формате. По её итогам будут разыграны четыре слота в закрытый этап отбора. Следить за матчами можно будет на личных Twitch-каналах участников.
Основной турнир IEM Rio 2026 состоится с 13 по 19 апреля в Бразилии. Команды разыграют призовой фонд в размере $ 300 тыс.
Состав команды:
- Абдул degster Гасанов;
- Андрей Jerry Мехряков;
- Евгений Aunkere Карьят;
- Владислав Krad Кравченко;
- Евгений r3salt Фролов.