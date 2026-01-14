Скидки
Кратоса в сериале God of War сыграет Райан Хёрст, звезда «Сынов анархии»

Кратоса в сериале God of War сыграет Райан Хёрст, звезда «Сынов анархии»
Комментарии

Компания Amazon раскрыла исполнителя главной роли в сериале God of War. Кратоса в экранизации культовой франшизы сыграет Райан Хёрст, звезда сериала «Сыны анархии».

Это уже не первое появление актёра в игровой вселенной PlayStation. Хёрст также озвучивал Тора в God of War Ragnarok, одного из главных антагонистов серии. Кто сыграет сына главного героя Атрея, пока неизвестно, кастинг начался совсем недавно.

Будущий сериал God of War адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем проекта выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества». Съёмки должны стартовать до конца года, Amazon заказала сразу два сезона проекта.

