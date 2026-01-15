Virtus.pro вылетела с квалификации к BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

Virtus.pro завершила своё выступление на BLAST Bounty Winter, потерпев поражение от Vitality в решающем матче стадии. Французская команда продемонстрировала уверенную и собранную игру, не оставив сопернику шансов на камбэк.

Серия завершилась со счётом 2:0 в пользу Vitality. На карте Overpass борьба сохранялась большую часть встречи (счёт был 8-8), однако точная стрельба и грамотные командные решения французов позволили им довести карту до победы — 13-8. На Dust ll Vitality полностью контролировала ход игры, быстро захватив инициативу и оформив уверенную победу со счётом 13-6.

Главным героем матча стал Матье ZywOo Эрбо, который вновь подтвердил статус лидера своей команды. Француз завершил серию с впечатляющим рейтингом 1,88 и показателем K/D 40:17. В составе Virtus.pro наиболее стабильную игру показал Вадим tO0RO Арьков — 30 убийств, 29 смертей и рейтинг 1,32, однако его усилий оказалось недостаточно для продолжения борьбы на турнире.