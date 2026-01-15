Скидки
Бен Аффлек подшутил над Мэттом Дэймоном из-за его участия в «Одиссее» Кристофера Нолана

Во время недавнего интервью Бен Аффлек прокомментировал то, что Мэтт Дэймон играет главную роль в «Одиссее» Кристофера Нолана. Напомним, что оба актёра уже очень давно хорошо дружат.

Аффлек подколол Дэймона и отметил, что рад за его работу в «Одиссее», ведь благодаря ей он привёл себя в хорошую форму.

Впервые в жизни он привёл себя в форму… я горжусь им!

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Производство фильма заняло полгода — команда Нолана снимала картину по всей Европе: от Италии до Шотландии. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Эпическая сага Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.

