Звезды «Очень странных дел» Джо Кири и Гейтен Матараццо в будущем поработают вместе

Дастин и Стив — любимчики фанатов сериала «Очень странные дела» и один их лучших персонажных тандемов в шоу, который искренне полюбили. Актёры Гейтен Матараццо и Джо Кири, соответственно сыгравшие героев, пообещали в будущем поработать над чем-то вместе.

Сами актёры завязали между собой крепкую дружбу на съёмках «Очень странных дел», поэтому планируют поддерживать свой контакт и дальше.

Они ещё нас увидят, мне кажется, работать вместе — это слишком весело… нам нужно вместе поставить какой-нибудь классический спектакль.

Увидеть Дастина и Стива вместе в основном сериале в последний раз можно в финальной серии «Очень странных дел», где обоим отведена довольно важная роль.