Инсайдер назвал исполнительницу главной роли в сериале по Life is Strange

По данным инсайдера Джеффа Снейдера, малоизвестная актриса Мейси Стелл, к примеру, снявшаяся в «Нэшвилле» и других мелких проектах, получила главную роль в сериале по Life is Strange.

Кого конкретно планирует сыграть Стелл, инсайдер не говорит, хотя под главной ролью наверняка подразумевается Максин Колфилд.

Создателем шоу выступит Чарли Ковелл, который работал над сериалами «Конец ***го мира» и «Каос». Будущий сериал адаптирует оригинальную игру и расскажет о юной студентке по имени Макс, которая обнаруживает в себе способность перематывать время. Однажды девушка спасает свою подругу детства Хлою, после чего они вместе начинают расследование таинственной пропажи местной студентки и пытаются предотвратить катаклизм, который надвигается на город Аркадия Бэй.