Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Инсайдер назвал исполнительницу главной роли в сериале по Life is Strange

Инсайдер назвал исполнительницу главной роли в сериале по Life is Strange
Комментарии

По данным инсайдера Джеффа Снейдера, малоизвестная актриса Мейси Стелл, к примеру, снявшаяся в «Нэшвилле» и других мелких проектах, получила главную роль в сериале по Life is Strange.

Кого конкретно планирует сыграть Стелл, инсайдер не говорит, хотя под главной ролью наверняка подразумевается Максин Колфилд.

Создателем шоу выступит Чарли Ковелл, который работал над сериалами «Конец ***го мира» и «Каос». Будущий сериал адаптирует оригинальную игру и расскажет о юной студентке по имени Макс, которая обнаруживает в себе способность перематывать время. Однажды девушка спасает свою подругу детства Хлою, после чего они вместе начинают расследование таинственной пропажи местной студентки и пытаются предотвратить катаклизм, который надвигается на город Аркадия Бэй.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android