Продолжение нового «Голого пистолета» не планируется

Продолжение нового «Голого пистолета» не планируется
Режиссёр нового «Голого пистолета» Акива Шаффер рассказал, что не планирует снимать продолжение фильма. По его словам, это была история на одну картину, которая удалась, и закончилась вполне себе в рамках ожиданий.

Мы не планируем ещё один фильм.

Лента рассказывает историю единственного человека на планете, который обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступает сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл культовый Лесли Нильсен.

Премьера нового «Голого пистолета» в мировом прокате состоялась 1 августа 2025 года.

