Продолжение нового «Голого пистолета» не планируется

Режиссёр нового «Голого пистолета» Акива Шаффер рассказал, что не планирует снимать продолжение фильма. По его словам, это была история на одну картину, которая удалась, и закончилась вполне себе в рамках ожиданий.

Мы не планируем ещё один фильм.

Лента рассказывает историю единственного человека на планете, который обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступает сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл культовый Лесли Нильсен.

Премьера нового «Голого пистолета» в мировом прокате состоялась 1 августа 2025 года.