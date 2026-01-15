Продолжение нового «Голого пистолета» не планируется
Режиссёр нового «Голого пистолета» Акива Шаффер рассказал, что не планирует снимать продолжение фильма. По его словам, это была история на одну картину, которая удалась, и закончилась вполне себе в рамках ожиданий.
Мы не планируем ещё один фильм.
Лента рассказывает историю единственного человека на планете, который обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступает сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл культовый Лесли Нильсен.
Премьера нового «Голого пистолета» в мировом прокате состоялась 1 августа 2025 года.
